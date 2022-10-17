Технический директор «Мерседеса» о де Врисе в системе «Ред Булл»: «Мы доверяем Нику и не переживаем»

Технический директор «Мерседеса» не обеспокоен уходом Ника де Вриса в систему «Ред Булл».

Резервный пилот «Мерседеса» со следующего сезона станет основным гонщиком . Де Врис неоднократно пилотировал болид немецкой команды и, как ожидается, проведет первую тренировку перед Гран-при Мехико за «Мерседес».

«Мы очень рады, что у него появилась такая возможность. Наверное, жаль, что он уходит, но что есть, то есть. Я считаю, что он заслужил этот шанс. Он очень хороший пилот. Было замечательно работать с Ником: он очень приятный парень, заинтересованный, и он понимает машину.

Мы можем посадить его в болид, провести тесты и доверяем, что Ник не будет изучать вещи, которые мы не хотели бы ему показывать. Думаю, он здорово себя проявит», – заявил Майк Эллиот.

Специалист отметил, что у де Вриса ограниченный опыт взаимодействия с симулятором «Мерседеса» из-за выступлений в «Формуле E»:

«Он проводил определенные сессии. Но в то же время Ник гонялся в , и это занимало много времени. Опять же, в «Ф-1» все очень быстро меняется, и опыт годовой давности, пожалуй, не так сильно ему поможет. Скорее он может взять с собой знание о том, как мы работаем, как устроены процессы и системы.

Повторюсь, мы желаем ему удачи. Он очень достойно с нами работал, поэтому мы совсем не переживаем».

Cтраннейший трансфер «Ф-1»: «Ред Булл» стащил у «Мерседеса» 27-летнего резервиста для молодежки, хотя программа переполнена юниорами

Джордж Расселл: «Из нашей компании в картинге де Врис оставался единственным, кто не попал в «Ф-1». Я рад за него»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram