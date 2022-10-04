Гельмут Марко: «Состав «Альфа Таури» должен проясниться к Гран-при Японии»

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Трансферная сага «Альфа Таури» близка к завершению, сообщил Гельмут Марко.

Ожидается, что в 2023 году Пьер Гасли продолжит карьеру в «Альпин», а напарником Юки Цуноды станет Ник де Врис. Марко заявил, что формальности пока не улажены.

«Переговоры идут. Мы надеемся прояснить ситуацию к следующему уик-энду. Я предполагаю, что все будет решено к Сузуке. И тогда мы сможем сказать, что сделка заключена.

В первую очередь нужно прояснить ситуацию с Гасли, а затем решить вопрос, кто придет в «Альфа Таури». Команда не должна потерять в качестве, нужен высококлассный и быстрый пилот», – сказал советник «Ред Булл» в интервью ORF.

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