Серхио Перес: «Латиноамериканских пилотов критикуют больше других. Говорят, что я мексиканец и ленивый – это моя культура»

Серхио Перес считает, что в «Формуле-1» есть предубеждения против латиноамериканцев.

После победы на гонщик упомянул, что критика в прессе может быть связана с тем, что он мексиканец. Перед этапом в Японии Перес развил свою мысль.

«Когда у тебя плохая гонка или полоса неудач, как случается с любым пилотом, порой латиноамериканцы получают больше критики. Но речь всего о нескольких [плохих] этапах, понимаете? Не обо всем сезоне. У других гонщиков возникают схожие проблемы, и о них почти не говорят.

Я чувствую это на протяжении всей карьеры. Иногда кажется, что меня не воспринимают всерьез. Люди говорят: «Ну, он просто мексиканец, он ленивый, это его культура» и так далее. Если ты мексиканец, значит, не способен соревноваться с лучшими пилотами в мире? Я чувствовал такое [по отношению к себе], особенно в ранние годы. С другой стороны, всегда приятно доказать, что люди ошибались», – заявил Перес.

Чеко надеется вдохновить следующее поколение мексиканских пилотов:

«Было бы замечательно. Просто показать молодым, что ты можешь прилететь из Мексики и добраться до высшего уровня.

Пилотам приходится переезжать в Европу очень рано, чтобы соперничать с сильнейшими, в тех условиях – погодных и не только – которые есть лишь в Европе. Надо верить в себя. Они могут выступать еще лучше, чем я. Я очень надеюсь, что вдохновлю мексиканских гонщиков».

Серхио Перес: «Пресса раздула мои трудности в последних гонках – может, из-за того, что я мексиканец»

Серхио Перес: «Это определенно мое лучшее выступление, я выложился на максимуме»

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