Тото Вольфф: «Впереди у «Мерседеса» еще пять возможностей заработать хорошие очки, но на «Сузуке» будет трудно»

Исполнительный директор «Мерседеса» поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«Наша цель – восстановить тот положительный импульс, который был у команды до Гран-при Сингапура, и выжать максимум из сильных сторон нашего болида.

Впереди у нас будет еще пять возможностей набрать хорошие очки и уверенно завершить сезон. Но на «Сузуке» нам будет трудно, так что повторить те квалификационные результаты, которые мы видели в Сингапуре, будет трудно.

С другой стороны я надеюсь, что чаща весов в данном случае будет уравновешена более уверенным выступлением в гонке. не приезжала в Японию с 2019 года, и мы с нетерпением этого ждем. Ведь «Сузука» – это и правда особенная трасса, одна из самых сложных как для машин, так и для пилотов», – рассказал Вольфф.

Реванш Хэмилтона в битве с «Ф-1» за пирсинг: вернул штангу в носу, прикрылся врачами и подвел «Мерседес» под штраф

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram