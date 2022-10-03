Маттиа Бинотто: «Феррари» смело поставила Леклеру «слики» раньше Переса»

подвел итоги и похвалил стратегию .

«Старт вышел неудачным. Мы потеряли позиции, это повлияло на оставшуюся часть гонки. Полагаю, результат был бы лучше, проведи мы старт успешно. Тем не менее, второе и третье места – хороший итог в плане борьбы в Кубке конструкторов.

Машина в целом работала здорово и на мокрой трассе, и на сухой – как в квалификации, так и в гонке. Мы можем быть довольны, если сравнивать с тем, что происходило в Спа и Зандворте. Думаю, команда решила некоторые из проблем», – сказал руководитель Скудерии.

Бинотто подчеркнул тот факт, что «Феррари» установила «слики» Шарлю Леклеру раньше, чем соперники из :

«Мы быстро перешли на «слики». Команда смело поменяла шины раньше Чеко [Переса]. Я считаю, мы хорошо проявили себя на мокрой трассе и на сухой, это наиболее позитивный итог уик-энда».

В итоге Шарль остался на втором месте, Перес одержал победу.

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