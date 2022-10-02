Старт Гран-при Сингапура отложен из-за дождя

Старт Гран-при Сингапура будет отложен. Дирекция гонки уже уведомила команды о том, что открытие пит-лейна не состоится в положенный срок.

В данный момент процедура открытия пит-лейна, после чего команды смогли бы выехать из боксов и отправиться на стартовую решетку для подготовки болидов к гонке, отложено на неопределенный срок.

В то же время уведомит команды о готовности открытия пит-лейна за 10 минут до момента старта процедуры.

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