Джордж Расселл: «На бумаге все хорошо для «Мерседеса», но я не знаю скорость «Ред Булл»

оценил перспективы «Мерседеса» на Гран-при Сингапура.

Расселл показал третье время во второй сессии свободных заездов, уступив лишь представителям .

«Нужно изучить данные, потому что Шарль [Леклер], думаю, проехал быстрейший круг на «медиуме». Не знаю, какая скорость у гонщиков . Так что на бумаге все выглядит хорошо, однако я вполне уверен, что мы не видим всю картину.

Безусловно, впереди большая работа. Трасса очень и очень кочковатая. Думаю, у всех в какой-то степени проблемы, но известно, что это слабое место нашей машины.

Покрышки довольно чувствительны. Полагаю, это один из тех случаев, когда можно отыграть огромное количество времени в квалификации, если абсолютно все сделать правильно. И, как мы знаем, обычно квалификация играет тут большую роль. Будем оставаться оптимистами и продолжим работать», – заявил Джордж.

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