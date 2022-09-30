Льюис Хэмилтон: «Болид «Мерседеса» безумно подскакивает в Сингапуре, все время болит голова»

Гонщик «Мерседеса» пожаловался на сильные подскоки болида.

В первой практике перед Гран-при Сингапура семикратный чемпион «Формулы-1» стал лучшим, во второй показал пятое время.

«Все началось хорошо. Вторая сессия получилась не такой удачной, но в целом все как в любой другой уик-энд. Машина подскакивала безумно, однако нет ощущения, что мы сильно отстаем. Наверное, мы по-прежнему где-то в секунде позади. Нужно продолжать работу.

Мы мало что можем сделать с подпрыгиваниями – что есть, то есть. С точки зрения настроек, полагаю, Джорджу [Расселлу] удалось выжать чуть больше. Безусловно, я могу прибавить. Я просто не смог проехать чистый круг и с учетом настроек часто блокировал колеса. Мы исправим это сегодня и постараемся завтра выступить лучше», – сказал Хэмилтон.

Льюис отметил, что подскоки мешают ему больше, чем климатические условия в Сингапуре:

«Конечно, я чувствовал обезвоживание после сессии, здесь очень жарко. Но главная проблема не в физических нагрузках, а буквально в том, что подпрыгивания очень сильные, поэтому все время болит голова. Очень кочковатый трек – просто посмотрите онборды. У меня уже пломб нет, я все их потерял по ходу сезона».

Джордж Расселл: «Прогресс «Мерседеса» на кочковатых трассах нужно подтвердить на Гран-при Сингапура»

Гран-при Сингапура-2022. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

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