Джордж Расселл: «Прогресс «Мерседеса» на кочковатых трассах нужно подтвердить на Гран-при Сингапура»

заявил, что Гран-при Сингапура станет показательным для «Мерседеса».

Ранее команда испытывала проблемы на кочковатых трассах. Первые тренировки на «Марина-Бэй» вышли удачными: в первой быстрейшим оказался , а во второй пилоты расположились на третьей и пятой строчках.

«В нашу пользу играет высокая прижимная сила. Похоже, наш болид лучше работает на таких автодромах. У очень хорошая скорость на прямых, и здесь это не окажет сильного влияния – их преимущество должно уменьшиться.

Однако трек кочковатый. У нас были очевидные проблемы на городских трассах в Монако, Азербайджане и Монреале. В этом отношении мы достигли большого прогресса. Но нам нужно подтверждение того, что шаги привели к увеличению эффективности.

Не думаю, что мы выступим как Зандворте или Будапеште, однако вполне уверен, что команда окажется конкурентоспособнее, чем в Монце и Спа», – заявил британец.

Расселл также высказался о проблемах, которые «Мерседес» часто испытывает в квалификациях:

«Безусловно, это главный вызов. Разница в скорости по субботам существенная. Пожалуй, это единственный аспект, где у нас по-прежнему трудности. Пожалуй, мы понимаем, почему команды-середняки оказываются быстрее нас по субботам, но не по воскресеньям. В то же время мы не разобрались, как и «Ред Булл» удается так хорошо выступать в квалификациях».

Гран-при Сингапура-2022. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram