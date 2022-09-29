Карлос Сайнс: «Нас больше заботит борьба за победу в гонках, чем с «Мерседесом» в Кубке конструкторов»

Пилот «Феррари» рассказал, что команда думает о том, как победить «Ред Булл», а не о возможной борьбе с за второе место в Кубке конструкторов.

«Думаю, мы можем бороться с «Ред Булл». Особенно в квалификации. А стартуя с первого ряда шансы выиграть на этой трассе заметно повышаются. Мы сделаем все возможное, чтобы проехать оптимальный круг в квалификации, а там посмотрим, что мы сможем сделать в гонке.

И в целом нас больше заботит борьба за победу, чем борьба с «Мерседесом» в Кубке конструкторов. Если мы сможем выиграть еще одну гонку в этом сезоне, то борьба с «Мерседесом» должна быть закончена. В квалификациях наши машины всегда попадают в топ-4. В гонках наш темп тоже становится заметно лучше. Так что мы сосредоточены на том, чтобы победить , что также определит исход борьбы с «Мерседесом», – рассказал Сайнс.

«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

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