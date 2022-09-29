Пьер Гасли: «Думаю, что получу четкий ответ относительно моего будущего в ближайшие 2-3 недели»

Пилот «Альфа Таури» заявил, что ситуация с его будущим должна проясниться в течение ближайших нескольких недель.

Гасли в следующем сезоне может продолжить карьеру в «Альпин», являясь приоритетным вариантом для французской команды. В готовы досрочно прекратить сотрудничество с Гасли и отпустить его в «Альпин» в том случае, если получат разумную финансовую компенсацию и найдут пилота, который бы устроил их в качестве замены для Гасли в .

Считается, что если договоренность с будет достигнута, то Гасли в «Альфа Таури» заменит Ник де Врис.

«Все и так знают о том, что сейчас идут переговоры, что ситуация обсуждается. Со своей стороны я думаю, что получу четкий ответ относительно моего будущего в ближайшие 2-3 недели. Но пока ситуация не изменилась. Когда мы получим какие-то подтверждения относительно моего будущего, вы все узнаете», – рассказал Гасли.

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