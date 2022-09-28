«Мерседес» и Petronas продлили контракт – новое соглашение о сотрудничестве рассчитано до 2029 года

Команда объявила о продлении контракта с компанией Petronas.

Petronas является титульным и техническим спонсором «Мерседеса», поставляя немецкой команде топливо с 2010 года, когда «Мерседес» стал выступать в «Ф-1» в статусе заводской конюшни.

Подписание нового многолетнего сотрудничества с Petronas означает, что в «Мерседесе» намерены продолжить выступать в «Формуле-1» как минимум до 2029 года.

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