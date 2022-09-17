Эстебан Окон: «Лишь Хэмилтон выступал лучше меня как напарник Алонсо»

Гонщик считает себя самым успешным напарником с 2007 года.

Тогда Алонсо, выступавший за , проиграл дебютанту «Формулы-1» по дополнительным показателям.

– Когда два года назад объявили о переходе Фернандо в команду, многие говорили, что ваша карьера скоро закончится.

– Да, я тоже это слышал. Но я по-прежнему тут, верно? Между нами хорошее соперничество в квалификациях и гонках, которое началось в прошлом году. Фернандо очень и очень быстр, и не думаю, что ему нужно что-то доказывать. Мне говорят: «Ты же так многому научился у Фернандо», и я отвечаю: «Конечно». Но, надеюсь, он тоже чему-то научился у меня.

– Трудно ли работать с Фернандо?

– Нет. У нас хорошие отношения, похожий подход к работе. И, разумеется, на трассе каждый из нас хочется оказаться впереди.

– Впереди пятый полноценный сезон в «Формуле-1». Как считаете, вы завоевали уважение в паддоке? Или что-то еще может повысить вашу репутацию?

– Хороший вопрос. Я не читаю все, что обо мне пишут. Надеюсь, хорошее тоже есть. Тем не менее, некоторые мне говорят: «О, я не заметил твою квалификацию в Спа», «Я забыл, что ты выигрывал в прошлом году». Признаюсь, это кажется странным. В конечном счете, в квалификациях счет с Фернандо 9:7 в его пользу, но у меня немного больше очков.

В прошлом сезоне, если говорить о квалификациях, мы завершили сезон ничьей – 11:11. Если посмотреть на карьеру Фернандо, лишь один напарник был с ним на равных – Льюис. Все остальные выступали не лучше меня. Лично я считаю, что хорошо себя проявляю, и, да, немного странно, что со стороны восприятие другое.

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