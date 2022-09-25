Джордж Расселл: «Второе место в чемпионате мало что значит – я бы выбрал пару побед в гонках»

Пилот рассказал, что предпочел бы выиграть одну или две гонки в нынешнем сезоне второму месту в чемпионате.

На данный момент Расселл занимает 4-е место в общем зачете, отставая от находящегося на 2-м месте Леклера на 16 очков. При этом команде «Мерседес» в этом сезоне пока не удалось выиграть ни одной гонки.

«Второе место в чемпионате мало что значит. Поскольку тех, кто финиширует вторым, никто никогда не помнит. Так что если бы мне дали выбор между тем, чтобы выиграть пару гонок в этом сезоне, но в итоге не попасть в топ-3 в чемпионате, и вторым местом в чемпионате без выигранных гонок, я выберу первое.

Так что да, мы были бы рады победам. Да, понятное дело, что как команда мы также стремимся опередить «Феррари» в Кубке конструкторов. Но я здесь ради побед – и, к сожалению, сейчас победа в чемпионате для нас недосягаема», – рассказал Расселл.

«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

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