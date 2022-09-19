Валттери Боттас: «С точки зрения инфраструктуры у «Альфа Ромео» нет ограничений, не позволявших бы бороться за победы»

Пилот «Альфа Ромео» считает, что его команда располагает достаточными ресурсами, чтобы в будущем бороться за самые высокие места в «Формуле-1».

При этом «Заубер» (выступает в «Ф-1» под маркой ) в скором времени начнет сотрудничество с «Ауди». Официально о сделке пока так и не было объявлено, однако ожидается, что «Ауди» выкупит 75 процентов акций и займется производством двигателей с 2026 года. В то же время шасси, как и прежде, будет производиться в Хинвиле:

«Если говорить об уровне базы, имеющихся теперь у нас сотрудников – да, команда способна быть в числе лидеров. Однако факт в том, что в «Ф-1» по-прежнему есть другие конюшни, располагающие большим количеством рабочих ресурсов, у которых больше персонала.

Я бы сказал, что мы испытываем небольшую нехватку человеческих ресурсов на производстве. Из-за чего даже если у нас есть достаточно деталей, которые уже были спроектированы и протестированы в аэродинамической трубе, нам может физически не хватать самих деталей, чтобы быстро установить все обновления на машины.

С другой стороны это значит, что у нашей машины еще есть потенциал, и мы начинаем его раскрывать. Из того что я видел на базе, в аэродинамической трубе – у команды нет проблем с инфраструктурой. Так что у команды нет ограничений, не позволявших бы в перспективе бороться за победы».

Боттас не исключает, что будет выступать за команду и после официального прихода :

«В данный момент я чувствую, что готов продолжать. Я получаю удовольствие от гонок. Чувствую, что по-прежнему могу быть быстр. Так что я не вижу причин, почему бы не мог остаться здесь надолго. Я по-прежнему могу многое дать «Формуле-1».

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