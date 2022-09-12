Джордж Расселл: «Де Врису было тяжелее, чем мне на Гран-при Бахрейна-2020. Очки в дебютной гонке за «Уильямс» – впечатляюще»

сравнил дебют Ника де Вриса в «Формуле-1» и свою первую гонку за «Мерседес».

Де Врис заменил Алекса Албона в «Уильямсе» и занял девятое место на Гран-при Италии. Расселл выступил за «Мерседес» на Гран-при Бахрейна-2020, когда выбыл из-за коронавируса, и претендовал на победу.

«Пожалуй, ему пришлось тяжелее, если честно – я тогда был боевым гонщиком [«Уильямса»]. Он в пятницу ехал на , а потом переместился в . Машины отличаются, сидение расположено по-разному.

Помню, как я проводил тесты за , «Форс-Индию», когда выступал в «Ф-2». Требуется несколько кругов, чтобы привыкнуть к тому, как реагирует болид.

Добавить тут нечего. Очки в дебютной гонке за «Уильямс» – впечатляющий результат, без сомнения», – сказал Расселл.

Де Врис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

Ник де Врис: «Фактически не спал перед дебютным Гран-при – наверное, это помогло, так как я не мог думать»

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