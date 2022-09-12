Джордж Расселл: «Де Врису было тяжелее, чем мне на Гран-при Бахрейна-2020. Очки в дебютной гонке за «Уильямс» – впечатляюще»

Джордж Расселл сравнил дебют Ника де Вриса в «Формуле-1» и свою первую гонку за «Мерседес».
Де Врис заменил Алекса Албона в «Уильямсе» и занял девятое место на Гран-при Италии. Расселл выступил за «Мерседес» на Гран-при Бахрейна-2020, когда Льюис Хэмилтон выбыл из-за коронавируса, и претендовал на победу.
«Пожалуй, ему пришлось тяжелее, если честно – я тогда был боевым гонщиком [«Уильямса»]. Он в пятницу ехал на «Астон Мартин», а потом переместился в «Уильямс». Машины отличаются, сидение расположено по-разному.
Помню, как я проводил тесты за «Мерседес», «Форс-Индию», когда выступал в «Ф-2». Требуется несколько кругов, чтобы привыкнуть к тому, как реагирует болид.
Добавить тут нечего. Очки в дебютной гонке за «Уильямс» – впечатляющий результат, без сомнения», – сказал Расселл.
Де Врис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии
Ник де Врис: «Фактически не спал перед дебютным Гран-при – наверное, это помогло, так как я не мог думать»
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