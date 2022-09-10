«Дело в разных показателях лобового сопротивления болидов». Технический директор «Ред Булл» – об отставании от «Феррари» по максимальной скорости

Технический директор Пьер Ваше объяснил нехватку максимальной скорости болида на трассе «Монца» относительно конкурентов.

По словам Ваше, разница обусловлена не преимуществом «Феррари» по мощности двигателя, а разными настройками заднего антикрыла.

«Думаю, эта разница возникла не из-за двигателей, это уж точно. Скорее дело в разных показателях лобового сопротивления болидов. У нас лобовое сопротивление, как кажется, чуть сильнее чем у конкурентов.

Как вы могли видеть, здесь мы не меняли конфигурацию заднего антикрыла относительно того, что используем на других трассах. Другие же команды заменили антикрылья, что сказалось на показателях максимальной скорости.

Мы оценили ситуацию на сезон в целом и разделили его на три части – и подготовили три разных по спецификациям задних антикрыла. И у нас тоже есть крыло, рассчитанное на скоростные трассы. У других команд тоже есть специальные антикрылья. Просто мы разрабатывали болид в целом с учетом характеристик каждого антикрыла, по ряду причин: вы том числе ради эффективности и нужного уровня прижимной силы. А также для наиболее эффективного средств из бюджета на сезон», – рассказал Ваше.

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