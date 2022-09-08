Боттас получит еще один новый двигатель перед Гран-при Италии и потеряет минимум 15 позиций на старте

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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас получит новый двигатель на Гран-при Италии. В связи с этим гонщика ждет штраф и почти наверняка старт с последней позиции на стартовой решетке.

За последние шесть гонок это уже третья вынужденная замена двигателя для Боттаса.

Боттас был вынужден сойти с дистанции предыдущей гонки в Зандворте из-за поломки болида. По информации Motorsport, инженерам «Альфа Ромео» придется установить на болид Боттаса новый двигатель.

Речь идет как минимум о замене ДВС, турбины и генератора MGU-H, что автоматически приведет к потере 15 позиций на стартовой решетке. Возможно, в «Альфа Ромео» примут решение о замене всех элементов, что будет означать гарантированный старт с последней позиции.

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