Кристиан Хорнер: «Ферстаппен выдал поистине идеальный круг под огромным давлением»

Руководитель отметил способность пилотировать под давлением.

Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Нидерландов у из с минимальный отрывом. Накануне Макс пропустил одну из тренировок из-за поломки болида.

«Вчера день вышел трудным, мы оказались в невыгодном положении, и было важно отыграться. В квалификации меня впечатлило, как он проехал круг на использованных шинах во втором сегменте. Так он сберег один комплект покрышек.

Шарль задал сильнейший ориентир своей первой попыткой в третьем сегменте, и он (Ферстаппен) выдал такой круг под огромным, огромным давлением. Все было решено во втором секторе. Поистине идеальный круг – отрыв крошечный, но жизненно важный для завтрашней гонки», – считает Хорнер.

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