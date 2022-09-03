Кристиан Хорнер: «Ферстаппен выдал поистине идеальный круг под огромным давлением»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил способность Макса Ферстаппена пилотировать под давлением.
Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Нидерландов у Шарля Леклера из «Феррари» с минимальный отрывом. Накануне Макс пропустил одну из тренировок из-за поломки болида.
«Вчера день вышел трудным, мы оказались в невыгодном положении, и было важно отыграться. В квалификации меня впечатлило, как он проехал круг на использованных шинах во втором сегменте. Так он сберег один комплект покрышек.
Шарль задал сильнейший ориентир своей первой попыткой в третьем сегменте, и он (Ферстаппен) выдал такой круг под огромным, огромным давлением. Все было решено во втором секторе. Поистине идеальный круг – отрыв крошечный, но жизненно важный для завтрашней гонки», – считает Хорнер.
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