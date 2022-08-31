Симрейсер ван Бюрен стал тест-пилотом «Ред Булл»

Команда «Ред Булл» подписала контракт с Руди ван Бюреном, который займет должность тест-пилота и будет работать на симуляторе.

Руди ван Бюрен является известным симрейсером, при этом он хорошо знаком с – они вместе выступают в соревнования по симрейсингу за команду «Редлайн».

В прошлом ван Бюрен уже сотрудничал с гоночными командами в роли тест-пилота симулятора – в «Формуле-1» с «Маклареном» и в «Формуле Е» с «Махиндрой».

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