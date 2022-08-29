Пьер Гасли: «Машина ожила, когда до старта гонки оставалось 90 секунд»

Пилот подвел итоги Гран-при Бельгии, рассказав, что из-за технических проблем мог вообще не выйти на старт гонки.

Из-за поломки болида Гасли был вынужден стартовать в гонке с пит-лейн, но в итоге сумел прорваться в очковую зону.

«Я очень доволен тем, как мы провели гонку. Перед началом заезда я был просто в ярости, потому что нам пришлось вернуть машину в боксы. Не знаю, что именно случилось, но у нас возникла какая-то проблема с электрикой, машина просто не включалась.

В итоге нам пришлось откатить машину обратно в боксы, и в тот момент мне сказали, что мы можем вообще не выступить в гонке. Машина ожила, когда до старта оставалось 90 секунд.

Я удивлен, что нам удалось вернуться в топ-10. Особенно учитывая то, как для нас складывались последние гонки. Мы принимали правильные стратегические решения, действовали агрессивно, используя «андеркат», – рассказал Гасли.

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