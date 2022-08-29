Маттиа Бинотто: «Ред Булл» уже пару гонок быстрее. «Феррари» остается работать над собой – в том числе ради сезона-2023»

рассказал, что думает о невпечатляющей скорости «Феррари» на .

Пилот «Ред Булл» сумел победить, несмотря на старт с 14-й позиции, в то время как Карлос Сайнс опустился с первого места на третье, а Шарль Леклер финишировал шестым.

«Мы определенно были не так быстры, как они («Ред Булл»). Если сравнить наше положение с соперниками позади, они были на своих обычных позициях. Мы столкнулись с сильной деградацией шин, и надо проанализировать, как улучшить ситуацию, потому что это существенно повлияло на скорость.

Я недоволен, потому что мы приехали сюда с надеждой на более успешный результат. Но надо признать, что «Ред Булл» был быстрее, как и в Венгрии. Так что они уже пару гонок быстрее. Мы можем лишь работать над собой, пытаться найти слабые места, развиваться – не только ради нынешнего сезона, но и следующего», – сообщил Бинотто.

Маттиа высказался о шансах на титул:

«Отставание от Макса очень большое. Шарлю уже недостаточно выиграть все гонки – нужно рассчитывать на сходы Макса. Когда начинаешь полагаться на других, все становится гораздо тяжелее.

Важнее сосредоточиться на себе, изучить свои выступления и отставание от «Ред Булл» – не только ради ближайших гонок, но и на будущее, ради следующего сезона».

«Ред Булл» обновился и теперь рвет на любых участках трассы. «Феррари» проиграла гонку за лучшую машину «Ф-1»

Шарль Леклер: «Сегодня соперники из «Ред Булл» были просто на другом уровне. Не вполне понимаем, в чем именно дело»

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