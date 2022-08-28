Шарль Леклер: «Сегодня соперники из «Ред Булл» были просто на другом уровне. Не вполне понимаем, в чем именно дело»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что сам был виноват в превышении скорости на пит-лейн и получении штрафа.

Также Леклер признал, что гораздо больше штрафа его беспокоит отставание в скорости от .

«Команда не имеет к штрафу никакого отношения. В конечном счете, гораздо сильнее мы расстроены из-за разницы в скорости между нами и «Ред Булл», и вот над этим нам нужно работать.

Сегодня соперники из «Ред Булл» были просто на другом уровне. Не знаю, в этот уик-энд им удалось найти что-то, что вызывает у нас беспокойство. На данный момент мы не вполне понимаем, в чем именно дело.

Соперники очень быстры на прямых – такое ощущение, что у них вообще нет прижимной силы. Но потом в поворотах они либо вообще не уступают нам в скорости, либо проходят их еще быстрее. Так что да, это вызывает беспокойство», – рассказал Леклер.

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