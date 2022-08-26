Гельмут Марко: «Ферстаппен был в своей лиге во втором секторе»

Советник прокомментировал впечатляющую скорость в Спа.

Макс опередил соперников на 0,862 секунды по итогам второй практики перед Гран-при Бельгии. Тем не менее, чемпиону предстоит стартовать с конца решетки из-за замены двигателя.

«Во втором секторе он был в своей лиге. Но не думаю, что завтра отрыв будет таким же большим.

Возможна ли победа? Давайте сначала узнаем, где мы стартуем в воскресенье. С шестью гонщиками ситуация пока не ясна», – сообщил Марко.

Австриец предположил, что Максу больше не придется менять силовую установку:

«В теории этого должно хватить».

Напарник Макса Серхио Перес показал десятое время во второй тренировке.

«У него возникла небольшая проблема», – прокомментировал результат Марко.

На Гран-при Бельгии штрафы за замену моторов получат сразу шесть гонщиков: Леклер, Ферстаппен, Норрис, Окон, Шумахер и Боттас

Гран-при Бельгии-2022. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram