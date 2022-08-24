Валттери Боттас: «Не чувствую себя некомфортно, видя Хэмилтона или Расселла на подиуме, сейчас у меня другие цели»

Пилот «Альфа Ромео» рассказал о разнице в ощущения от выступлений за его нынешнюю команду и .

«Ощущения здесь совсем другие. Это трудно описать, но разница чувствуется, ты чувствуешь себя важной, большой частью команды. Особенно сильно это чувствовалось в начале сезона, когда мы зарабатывали хорошие очки – ты чувствовал эту атмосферу, мотивацию команды.

Достигая целей, ты испытываешь чувство удовлетворения. Ощущения того, что даже небольшие успехи могут приносить такое удовлетворение, были очень освежающими.

Скучаю ли я по каким-то моментам в «Мерседесе»? Конечно. Некоторые моменты совершенно очевидны. Было здорово выступать за рулем машины, с которой ты мог стабильно попадать на подиумы, бороться за победы. Любой гонщик будет по такому скучать.

С другой стороны, у меня было достаточно времени, чтобы подготовиться к новой главе в своей карьере. По сути, все мои цели и ожидания сбросились до начального состояния. И я не чувствую себя некомфортно, когда вижу или на подиуме. Сейчас моя команда – это , у нас другие цели. И сейчас удовлетворение мне приносят другие результаты, чем пару лет назад», – рассказал Боттас.

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