«Ф-1» намерена запустить анимационный сериал для детей

В управляющей компании «Формулы-1» – ФОМ – рассказали о планах по созданию анимационного сериала для самой юной аудитории.

«По сути, мы хотим, чтобы люди взаимодействовали с нашим спортом любым удобным им способом. Предложение должно быть максимально широким.

[Сериал от Netflix] Drive to Survive стал очень успешным столпом данного подхода. Но мы также намерены взаимодействовать с детьми, к примеру. Мы хотим запустить анимационный сериал – про путешествия или что угодно еще, но должна быть связь с «Формулой-1».

Точек соприкосновения должно быть как можно больше. Если говорить о контенте, мы должны развивать успех Drive to Survive и взаимодействовать с болельщиками, которые вовлекаются в «Ф-1» благодаря таким проектам», – сообщил директор ФОМ по медиаправам и созданию контента Иэн Холмс на форуме BlackBook.

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