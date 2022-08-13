Франц Тост: «Я был убежден, что Феттель способен стать чемпионом»

Руководитель Франц Тост признался, что сразу же разглядел талант .

Феттель, ныне выступающий за , провел свой первый полноценный сезон в команде Тоста, которая тогда называлась «Торо Россо», и выиграл Гран-при Италии-2008.

«Он задавал очень правильные вопросы и был на 100 процентов сосредоточен на «Формуле-1» и автоспорте в целом. Когда он присоединился к команде, мы получили свежую кровь, новые идеи. Он был очень требовательным, задавал много вопросов, вникал в детали – это очень важно. Несмотря на проблемы с болидом, которые вначале появились, он всегда был в хорошем настроении, подгонял команду вперед. В результате он вместе с «Торо Россо» выиграл гонку в Монце.

Победа стала первой для него и «Торо Россо». Я видел, как он работает, и для меня было очевидно, что он станет очень большим гонщиком. А потом он выиграл четыре титула. Я был убежден, что он способен стать чемпионом мира, если окажется в нужной команде в нужное время – это и случилось в . А затем он достиг больших успехов в , выиграл много гонок.

Теперь он решил покинуть «Формулы-1». Нам будет его не хватать, в том числе и мне лично. Он фантастический человек – всегда открытый, очень успешный. Я желаю ему и его семье всего наилучшего в будущем», – сказал Тост.

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