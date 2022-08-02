Хэмилтон стал совладельцем команды НФЛ «Денвер Бронкос»

Пилот «Мерседеса» стал совладельцем команды НФЛ «Денвер Бронкос».

Семейная группа «Уолтон-Пеннер» которую возглавляет бывший глава Walmart и сын основателя компании Сэма Уолтона Роб Уолтон, его дочь Керри Уолтон-Пеннер и ее супруг Грег Пеннер, а также председатель совета директоров Starbucks Corp. Меллоди Хобсон, выкупила контрольный пакет акций «Денвер Бронкос» ранее в этом году.

Сделка оценивалась приблизительно в $4,65 млрд и стала крупнейшей в истории североамериканского спорта.

Об участии Хэмилтона в сделке сообщил непосредственно Роб Уолтон:

«Мы рады приветствовать в нашей группе владельцев. Он настоящий чемпион, который знает, каково быть лидером побеждающей команды, а также является яростным защитником глобального равенства, в том числе в своем виде спорта.

Одержав более ста побед за карьеру, Льюис считается самым успешным гонщиком в истории «Формулы-1». Поддерживаемые им стойкий дух и высокие стандарты станут преимуществом для владельцев и организации «Денвер Бронкос».

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