Фелипе Масса: «Астон Мартин» может многое выиграть от перехода Алонсо – но не знаю, выиграет ли сам Фернандо»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что был несколько удивлен решению перейти в «Астон Мартин» в 2023 году.

«Во-первых, я считаю Фернандо поразительным гонщиком. У меня был шанс поработать с ним, мы долгое время были напарниками в «Феррари». Я очень многому у него научился – на мой взгляд, он является одним из лучших гонщиков «Формулы-1».

И, честно говоря, было немного странно услышать новость о его решении перейти в «Астон Мартин». Мне кажется, что «Астон Мартин» может многое выиграть от перехода Алонсо, но я не знаю, выиграет ли что-то от выступлений за «Астон Мартин» сам Фернандо.

Для Фернандо самое главное – это наличие конкурентоспособного болида, за рулем которого он бы мог демонстрировать свое мастерство. Но я не думаю, что если все останется как есть, что Фернандо будет интересно бороться за 10-11-12-13 позиции», – рассказал Масса.

Гадали, кто заменит Феттеля? Представьте, это Алонсо – лучшего варианта не было ни у Фернандо, ни у «Астон Мартин»

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