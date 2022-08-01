В 2023 году Алонсо станет первым пилотом с опытом выступлений на болидах всех четырех производителей двигателей в текущей гибридной эре «Ф-1»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо в следующем сезоне станет первым в истории «Ф-1» участником чемпионата в рамках текущей эры гибридных двигателей, который получит опыт выступлений за команды с двигателями всех четырех производителей.

Начиная с 2014 года в «Формуле-1» используются гибридные двигатели V6. За это время Алонсо успел поработать за рулем болидов, оснащенных моторами производства , и «Хонды». А в следующем сезоне, выступая за «Астон Мартин», будет управлять болидом, оснащенным двигателем .

Алонсо станет единственным пилотом, который участвовал в гонках «Формулы-1», используя двигатели всех четырех производителей.

Технически первым пилотом в гибридной эре «Ф-1», которому довелось управлять болидами, оснащенными моторами всех действующих производителей, является Кевин Магнуссен.

При этом датчанин никогда полноценно не выступал за команды, использовавшими двигатели «Хонды». Единственным исключением стал Гран-при Австралии 2015 года – где Магнуссен заменял в составе именно , получившего травму в аварии на предсезонных тестах.

Однако Магнуссен так и не сумел выйти на старт гонки в Мельбурне – по пути из боксов на стартовую решетку перед началом Гран-при мотор «Хонды» на его «Макларене» задымился и перестал работать. А команда не смогла устранить поломку до начала заезда.

Гадали, кто заменит Феттеля? Представьте, это Алонсо – лучшего варианта не было ни у Фернандо, ни у «Астон Мартин»

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