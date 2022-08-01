Даниил Квят: «Очень доволен своей первой гонкой в NASCAR – отличные сражения и большое количество пройденных кругов»

Российский гонщик поделился впечатлениями о выступления в своей первой гонке NASCAR.

Квят не сумел добраться до финиша из-за поломки машины, но отметил, что получил большое удовольствие от заезда.

«Какая гонка! Очень доволен своим первым опытом выступлений в NASCAR. Фактически, впервые я оказался за рулем своей машины в самой гонке! Несколько отличных сражений, большое количество пройденных кругов, прогресс с каждым из этих кругов. Мне понравилось», – написал Квят.

Квят сошел с дистанции своей первой гонки NASCAR

Квят внезапно дебютирует в главных гонках США уже в эти выходные. Что это за чемпионат? Какая у него команда?

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