Кристиан Хорнер: «Благодарны, что силовая установка Ферстаппена сломалась в квалификации, а не перед гонкой»

Руководитель рассказал о моторных проблемах на .

Команда поставила Ферстаппену новую силовую установку после проблем в квалификации. Хорнер считает, что «Ред Булл» повезло столкнуться с трудностями в субботу, а не в воскресенье.

«Мы поменяли силовую установку, так как накануне на машине Макса сломался один компонент. Сейчас, оглядываясь назад, мы благодарны, что это произошло тогда. Еще 12 километров, и поломка случилась бы на пути на решетку.

Поэтому мы решили заменить всю силовую установку, а не пытаться ее починить в полевых условиях. Также мы поставили новый двигатель Чеко [Пересу] на всякий случай», – заявил Хорнер.

Кристиан также сообщил о трудностях со сцеплением:

«В начале гонки на машине Макса была проблема со сцеплением, температуры выходили из-под контроля. Но потом проблему решили, и он показал великолепный темп.

Анализ перед гонкой показывал, что мы можем подняться на пятое или шестое место, если все сделаем правильно. Победа с десятой позиции превзошла все наши ожидания».

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