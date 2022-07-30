Фернандо Алонсо о поуле Расселла: «Когда мне сказали по радио, я подумал, что не расслышал или не понял»

Пилот подвел итоги квалификации к Гран-при Венгрии, рассказав, что не сразу понял то, что победителем сессии стал .

«Да, я узнал только что. Потому что команде мне сообщили результат по радио, я подумал, что не расслышал или не понял. Да, конечно, я очень удивлен, но при этом рад за него.

Это неожиданный результат, ведь гонщики смотрелись очень сильно, как и Макс, а у были небольшие трудности. Мы думали, что можем оказаться впереди «Мерседеса» – и по факту так и получилось, нам удалось опередить Льюиса. И видеть при этом Расселла на поуле – должно быть, ему удался действительно отличный круг. С интересом посмотрю этот повтор.

Думаю, завтра нас ждет длинная гонка, а впереди нас есть пара машин, которых мы, вероятно, должны быть быстрее. При этом позади нас есть несколько очень быстрых машин – Ферстаппен, Перес, Льюис, если он не опередит нас на старте. Так что гонка будет интересной», – рассказал Алонсо.

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