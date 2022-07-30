Макс Ферстаппен о пределах трассы: «ФИА относится к гонщикам «Ф-1» как к любителям и усложняет себе жизнь»

Пилот недоволен работой .

Время его напарника во втором сегменте квалификации к Гран-при Венгрии было удалено из-за нарушения пределом трассы. Затем попытку восстановили, что не помогло мексиканцу попасть в топ-10.

«Вчера они начали говорить о 13-м повороте, о выходе – границей трассы была пунктирная линия. Там есть поребрик и белая линия рядом с ним – для меня это пределы трека. Столько маленьких глупостей, которые даже им контролировать тяжелее.

Мы, гонщики, всегда готовы помочь советом, но ничего не было услышано, и это крайне разочаровывает. Я не хочу с ними спорить, просто хочу посоветовать, но, похоже, им все равно. На мой взгляд, они относятся к нам как к любителям. Не думаю, что это правильно.

Я считаю, что можно сделать себе одолжение и облегчить жизнь, добавив гравий на выходах из поворотов или вроде того. Взять, к примеру, Австрию. Зачем нужны пределы трассы в четвертом и шестом поворотах? Там гравий, и ты сам себя накажешь, если проедешь широко, так как повредишь днище, и машина станет медленнее.

Они сильно усложняют жизнь сами себе. Конечно, можно сказать: просто оставайся между белыми линиями, но это легче сказать, чем сделать. Опять же, про пунктирную линию – все так запутанно», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Венгрии-2022. Квалификация. Расселл выиграл поул, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

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