Жак Вильнев: «Леклер и «Феррари» показывают пример, как проигрываются чемпионаты»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает показательным выступление и во Франции.

Леклер сошел после аварии, что позволило пилоту одержать победу и укрепить преимущество в личном зачете.

«Гонка вышла хорошей, но могла получиться гораздо лучше. Учитывая невероятную жару, все составляющие для отличного сражения присутствовали. Леклер и Ферстаппен ехали в одном темпе, но Леклер допустил очередную ошибку, которую не должен был совершать. Он и сам признает, что не заслуживает титул с такими выступлениями.

Я тоже не совсем понял – в Австрии он здорово справился с давлением. В этом большая разница – с Ферстаппеном такое не происходит. Если Леклер его обыгрывает, Макс часто финиширует вторым, и огромный отрыв не сокращается быстро. В итоге есть две более или менее равные машины, и одна из них сильно оторвалась. Вот пример того, как проигрываются чемпионаты», – считает Вильнев.

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