Ральф Шумахер: «Главный помощник «Ред Булл» – «Феррари»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер назвал команду, помогающую «Ред Булл» в борьбе за титул.
«Главный помощник «Ред Булл» в этом чемпионате – «Феррари», – сообщил Ральф в эфире немецкого Sky.
На Гран-при Франции победу одержал Макс Ферстаппен, в то время как Шарль Леклер сошел.
Вопросы у экспертов вызвала и стратегия другого пилота Скудерии – Карлоса Сайнса. Испанец провел поздний пит-стоп и стал пятым после старта из хвоста пелотона, но впоследствии признавал, что мог претендовать на подиум. Кроме этого, Карлосу выписали штраф за небезопасный выпуск на пит-лейн.
«Сегодня лучшим стратегом оказался Сайнс», – заявил экс-гонщик «Ф-1» Кристиан Клин на Servus TV.
«Это не высшая математика, – согласился резервист «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг. – Мы, сторонние наблюдатели, и даже Сайнс в кокпите видели, что это ошибка».
«Феррари» дергала Сайнса сменой стратегии даже на середине подиумного обгона. А еще завалила Карлосу пит-стоп и тормозила как могла
Ярость Леклера из-за ошибки и полета в стену вместо победы – тяжелое дыхание, злобный крик. Такого Шарля мы еще не слышали
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram