Ральф Шумахер: «Главный помощник «Ред Булл» – «Феррари»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер назвал команду, помогающую в борьбе за титул.

«Главный помощник «Ред Булл» в этом чемпионате – «Феррари», – сообщил Ральф в эфире немецкого Sky.

На Гран-при Франции победу одержал , в то время как сошел.

Вопросы у экспертов вызвала и стратегия другого пилота Скудерии – . Испанец провел поздний пит-стоп и стал пятым после старта из хвоста пелотона, но впоследствии признавал, что мог претендовать на подиум. Кроме этого, Карлосу выписали штраф за небезопасный выпуск на пит-лейн.

«Сегодня лучшим стратегом оказался Сайнс», – заявил экс-гонщик «Ф-1» Кристиан Клин на Servus TV.

«Это не высшая математика, – согласился резервист «Астон Мартин» . – Мы, сторонние наблюдатели, и даже Сайнс в кокпите видели, что это ошибка».

«Феррари» дергала Сайнса сменой стратегии даже на середине подиумного обгона. А еще завалила Карлосу пит-стоп и тормозила как могла

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