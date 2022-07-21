Макс Ферстаппен: «Мне бы не хотелось к 2028 году гоняться только по городским трекам, культовые трассы должны остаться в «Ф-1»

Пилот призвал руководство «Формулы-1» сохранить культовые трассы в календаре чемпионата.

На данный момент под вопросом находится будущее в «Ф-1» гонок во Франции и Бельгии, в то время как в календаре в последние годы стало появляться все больше новых этапов на городских треках. Так, в 2023 году в чемпионате должен будет пройти Гран-при Лас-Вегаса.

«Во-первых, «Спа» – это моя любимая трасса. Это просто отличная трасса, по которой очень интересно гонять. Да, я понимаю, что добираться на трассу может быть сложнее, чем на некоторые другие треки – что там могут быть пробки и так далее. Но это действительно культовая трасса.

Лично мне бы не хотелось к 2028 году – ну или около того, – гоняться только по городским трассам, расположенным максимально близко к городам только ради вовлеченности болельщиков или чего-то такого. Потому что культовые трассы обязаны быть в календаре «Ф-1».

Да, я понимаю, что все стремятся зарабатывать деньги, но всему должны быть разумные пределы. И очень важно сохранить эти классные и по-настоящему культовые трассы, а не гоняться только по городским трекам, которые в любом случае мало подходят современным болидам «Ф-1», – рассказал Ферстаппен.

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