Гюнтер Штайнер: «Компания «Уралкалий» была надежным партнером – никто не ожидал такого развития событий»

Руководитель «Хааса» рассказал о ситуации с титульным спонсором команды.

По словам Штайнера, шансы на привлечение нового титульного спонсора существуют, но они не слишком велики. При этом Штайнер не стал предъявлять никаких претензий компании «Уралкалий», с которой в «Хаасе» были вынуждены разорвать сотрудничество в свете санкций, введенных со стороны западных стран в отношении многих российских компаний.

В то же время «Уралкалий», а также лично Дмитрий и подали на «Хаас» в суд с требованием вернуть средства, которые команда получила перед началом сезона. Этот вопрос находится в процессе разрешения.

- Какова вероятность, что после летнего перерыва в чемпионате на форме «Хааса» появятся логотипы нового титульного спонсора?

– Я бы назвал такую вероятность средней. У нас может появиться новый спонсор, но это совсем не обязательно. Мы сконцентрированы на поиске титульного спонсора, с которым сможем сотрудничать в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

- То есть интерес к найти новых спонсоров в самое ближайшее время есть?

– Да, конечно. Но партнеры должны быть нацелены и на сотрудничество в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Нам не нужно мгновенно решать этот вопрос. Этого просто не требуется.

- Вероятно, потому что вы уже обожглись – с Уильямом Стори и его компанией «Рич Энерджи», а также с «Уралкалием»?

– Это замечание справедливо в отношении мистера Стори. Мы действительно обожглись на этом, случившееся стало для нас уроком. Ситуация же с «Уралкалием» совсем иная. Никогда не ожидал, что может начаться нечто подобное, что события будут развиваться вот так. С финансовой точки зрения компания «Уралкалий» – очень надежные и солидные партнеры.

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