Консультант «Ред Булл» Ямамото: «На Гран-при Франции преимущество будет у «Ред Булл», «Феррари» может снова выиграть в Венгрии»

Консультант «Ред Булл» Масаси Ямамото поделился мнением о том, как на данный момент разворачивается противостояние команды с .

Ямамото ранее работал руководителем автоспортивного подразделения «Хонды», однако после решения компании об уходе из «Формулы-1» в качестве производителя перешел на работу в качестве консультанта моторного подразделения «Ред Булл».

Ямамото рассказал, каких результатов ждал от июльского отрезка – который вместит в себя гонки в Великобритании, Австрии, Франции и Венгрии, после чего чемпионат уйдет на летний перерыв.

«Я всегда считал, что на этом отрезке у «Феррари» будет преимущество как минимум в двух Гран-при из четырех. Но точно не на Гран-при Франции. При наилучшем сценарии «Ред Булл» и «Феррари» выиграют по два Гран-при, однако на практике, как кажется, счет может стать 3-1 в пользу «Феррари».

Думаю, что на преимущество будет у «Ред Булл». Так что мы не можем позволить себе что-либо упустить. Мы должны быть на пике формы.

Что касается , то у меня есть ощущение, что «Феррари» снова там выиграет – благодаря хорошему сцеплению машины с трассой в медленных и среднескоростных поворотах. С другой стороны, много всего готовит к этим последним гонкам. Хотелось бы как можно лучше провести две последние гонки перед перерывом», – рассказал Ямамото.

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