Кевин Магнуссен: «Шумахер сделал большой шаг вперед. Хорошая новость для «Хааса» – в одиночку тяжело зарабатывать очки»

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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен увидел прогресс Мика Шумахера.

Оба напарника завершили в очках две гонки подряд, чего в «Хаасе» не было с 2018 года.

«Мы поднялись на седьмую позицию в Кубке конструкторов – то, что нужно. Необходимо, чтобы оба гонщика давали результат, потому что тяжело зарабатывать очки в одиночку. Для команды это хорошая новость, и, безусловно, в последних двух гонках он сделал большой шаг вперед», – сказал датчанин.

Магнуссен ответил на вопрос, изменился ли настрой Шумахера после завоевания первых очков «Формуле-1»:

«Не знаю. Я сосредоточен на себе. Мик, похоже, тоже».

Кевин прокомментировал тот факт, что «Хаас» смог отыграть позиции в командном зачете без обновлений:

«С новинками нужно действовать осторожно. Кажется, что соперники не так много приобрели благодаря своим обновлениям. Надеюсь, наши детали сработают [на Гран-при Венгрии], хотя не ожидаю огромных изменений. Здорово, если получится немного продвинуться вперед».

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