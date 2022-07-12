«Феррари» привезет новую гибридную составляющую на Гран-при Бельгии или Италии (Corriere)

Новая гибридная часть силовой установки «Феррари» дебютирует в течение ближайших двух месяцев.

Компонент будет выдавать больше энергии по ходу круга, сообщает Corriere della Sera. Внедрение обновленной гибридной составляющей намечено на (28 августа) или Италии (11 сентября).

Также издание делится подробностями победы в Австрии. Скудерия проанализировала большое количество данных, что позволило использовать более агрессивный подход в сравнении с проигранным накануне спринтом. Ночная работа инженеров выявила слабое место «Ред Булл» и – повышенный расход шин «медиум». Если в субботу Леклер берег покрышки, а затем начал атаковать, то в гонке действовал противоположным образом.

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