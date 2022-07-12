«Феррари» привезет новую гибридную составляющую на Гран-при Бельгии или Италии (Corriere)

Новая гибридная часть силовой установки «Феррари» дебютирует в течение ближайших двух месяцев.
Компонент будет выдавать больше энергии по ходу круга, сообщает Corriere della Sera. Внедрение обновленной гибридной составляющей намечено на Гран-при Бельгии (28 августа) или Италии (11 сентября).
Также издание делится подробностями победы Шарля Леклера в Австрии. Скудерия проанализировала большое количество данных, что позволило использовать более агрессивный подход в сравнении с проигранным накануне спринтом. Ночная работа инженеров выявила слабое место «Ред Булл» и Макса Ферстаппена – повышенный расход шин «медиум». Если в субботу Леклер берег покрышки, а затем начал атаковать, то в гонке действовал противоположным образом.
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