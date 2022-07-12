«Феррари» привезет новую гибридную составляющую на Гран-при Бельгии или Италии (Corriere)

Теги Гран-при Италии Гран-при Бельгии Феррари Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Новая гибридная часть силовой установки «Феррари» дебютирует в течение ближайших двух месяцев.

Компонент будет выдавать больше энергии по ходу круга, сообщает Corriere della Sera. Внедрение обновленной гибридной составляющей намечено на Гран-при Бельгии (28 августа) или Италии (11 сентября).

Также издание делится подробностями победы Шарля Леклера в Австрии. Скудерия проанализировала большое количество данных, что позволило использовать более агрессивный подход в сравнении с проигранным накануне спринтом. Ночная работа инженеров выявила слабое место «Ред Булл» и Макса Ферстаппена – повышенный расход шин «медиум». Если в субботу Леклер берег покрышки, а затем начал атаковать, то в гонке действовал противоположным образом.

Пик шока от «Феррари»: взрыв мотора у Сайнса переломал внутренности болида, а Леклер ехал в повороты с отрытым на треть газом – заклинило педаль

Грусть Гран-при Австрии: надежды Сайнса на титул сгорели с очередным мотором «Феррари». Карлос не вылезал из пылающего болида до последнего

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные