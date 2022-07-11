Болид «Ред Булл» стал тяжелее из-за обновлений, его масса на 10 кг превышает минимальную (AMuS)

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Гран-при Австрии регламент Авто

Проблемы «Ред Булл» с массой болида усугубились.

После обновлений в последние недели RB18 стал тяжелее, сообщает Auto Motor und Sport: масса машины приблизительно на десять килограммов превышает минимально допустимое значение (798 кг). Масса болида «Феррари» примерно совпадает с нижним лимитом, установленным правилами.

Также издание утверждает, что «Ред Булл» озадачен поведением машины на проигранном Гран-при Австрии – в частности, расходом шин. «Команда не узнала свой болид», – сообщается в статье.

«У нас три предположения: чуть снизившаяся температура, полные баки или дождь, который вымыл сцепление с трассой», – заявил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Износ шин на первых трех комплектах был необъяснимым», – признался советник команды Гельмут Марко.

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