Карлос Сайнс: «То, что Чжоу не пострадал в такой аварии – это что-то невероятное»

Пилот поблагодарил за внедрение системы гало.

По мнению Сайнса, на защитный каркас гало, который используется во всех формульных сериях, спас жизни минимум двух человек.

«Это что-то невероятное. Тот факт, что Чжоу не пострадал в такой аварии – это просто безумие. Мне это кажется просто невероятным.

И это показывает следующее – порой мы критикуем ФИА, но в определенных случаях им нужно отдать должное. В том, как сильно они нам помогают. В воскресение утром в «Формуле-2» тоже была серьезная авария – вероятно, в этот уик-энд система гало спасла жизни двух человек, и ФИА нужно отдать должное.

И я очень рад выступать в «Формуле-1» в эру, где мы можем бороться друг с другом, атаковать на скорости в 300 км/ч. Что мы можем гоняться на таких скоростях, бороться в скоростных поворотах, со сменами траектории, бороться за позиции – зная, что при всем прочем это относительно безопасно», – рассказал Сайнс.

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