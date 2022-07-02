Серхио Перес: «Завтра нужно просто отыграть три позиции – и все будет отлично»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял четвертое место.

«Результат далеко не идеальный, но это и не конец света. Стартовая позиция позволяет бороться – если в гонке наша машина будет конкурентоспособной. Тогда все будет нормально и мы сможем добиться прогресса. Мы все находимся в равных условиях, шансы будут равны. Мы все проехали совсем немного по сухой трассе, но для гонки так даже интереснее.

Завтра нам просто нужно отыграть три позиции – и все будет отлично (смеется)», – рассказал Перес.

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