Джордж Расселл о 8-м месте: «Это странно, обычно мне нравится гоняться в дождевых условиях»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что остался удивлен своим не лучшим выступлением в дождевых условиях.

«Было очень непросто найти оптимальную, правильную траекторию. В этом смысле я очевидно справился не лучшим образом. Но вообще это странно, мне обычно нравится гоняться в дождевых условиях, на мокрой трассе.

Совсем недавно в Канаде мы смотрелись очень сильно, да и наша машина обычно хорошо работает в дождевых условиях. Но сегодня, по какой-то причине, этого не случилось.

Посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Думаю, что на сухой трассе мы способны как минимум добиться прогресса и отыграть позиции. Ведь мы знаем, что квалификация сейчас является для нас слабым местом», – рассказал Расселл.

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