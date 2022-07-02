Гельмут Марко: «Мы доминировали, а потом из-за желтых флагов Ферстаппену пришлось сбрасывать скорость. Это стоило нам поула»

Советник остался разочарован результатом квалификации к .

был заметно быстрее соперников и претендовал на поул, но не смог улучшить время достаточным образом из-за желтых флагов, которые были вызваны разворотом Шарля Леклера.

«Мы просто доминировали. А потом возникает ситуация с желтыми флагами и Максу приходится сбрасывать скорость. Сегодня эта потеря времени на третьем секторе стоила нам поула.

Вы доминируете, а потом происходит нечто подобное, это неприятно. Проблема еще и в том, что обгонять здесь очень сложно. Тем не менее, наши пилоты стартуют со 2-й и 4-й позиции, так что с тактической, стратегической точки зрения мы еще многое сможем сделать. Думаю, что в гонке наш темп будет лучше», – рассказал Марко.

Исторический первый поул Сайнса в «Ф-1»: под английским дождем и на дефектном шасси. Помог разворот Леклера

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