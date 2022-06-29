Албон будет использовать обновленный болид «Уильямса» на Гран-при Великобритании

будет единственным пилотом «Ред Булл», который на будет использовать обновленную версию болида.

К этапу в Сильверстоуне в «Уильямсе» подготовили пакет аэродинамических обновлений, но детали будут доступны только для одной машины. придется использовать болид старой конфигурации.

Албон по ходу этого сезона дважды попадал в топ-10 и заработал для 3 балла. Латифи пока не удалось набрать ни одного очка.

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