Кристиан Хорнер: «Мерседес» и «Феррари» будут быстры на «Сильверстоуне»

Руководитель поделился мнением о перспективах команды в ближайших гонках.

Хорнер согласился с тем, что на «Мерседес» может вернуться в число претендентов на победу.

«Да, безусловно. Думаю, что на «Сильверстоуне» «Мерседес» будет смотреться сильно – не вижу причин, по которым это могло бы быть не так. И то же самое на «Поль-Рикаре».

тоже будет быстра на «Сильверстоуне». Для нас же, ввиду особенностей характера трассы, этап может выйти не самым простым. То, что нам удалось выиграть шесть гонок подряд – это невероятно, но этап на «Сильверстоуне» может оказаться для нас самым сложным на данный момент.

Я был бы рад, если бы мы смогли продолжить свою победную серию, но с каждой гонкой это становится все сложнее. При этом переворот в чемпионате, случившийся после Гран-при Австралии (на тот момент Ферстаппен отставал от Леклера на 46 очков) показывает, как быстро все может измениться», – рассказал Хорнер.

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