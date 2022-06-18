Карлос Сайнс о надежности «Феррари»: «Все не так плохо с учетом прогресса в 2022 году»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс призвал не драматизировать проблемы с надежностью.
Сайнс и Шарль Леклер сошли на Гран-при Азербайджана, причем для Леклера технический сход стал вторым за последние три гонки.
«Нужно учитывать, что мы начали сезон, нацеливаясь на то, чтобы вновь стать конкурентоспособными, и превзошли свои ожидания. Мы оказались в борьбе за титул – нельзя забывать, что мы первый сезон в такой ситуации.
Команда сделала огромный шаг вперед по мощности мотора, по пониманию регламента. В последнее время мы испытываем некоторые проблемы с надежностью, но, с моей точки зрения, на стадии перестройки команды это нормально – особенно после такого прогресса по части двигателя.
Когда осознаешь, где мы были, какой шаг сделали, все выглядит не так уж плохо. Это просто кочка на нашем пути», – уверяет Сайнс.
«Феррари» коллапсирует: в Баку отказали три из шести машин из-за моторов, а у Сайнса полетела гидравлика. Ответа нет
«Чудес не бывает. Надежность – цена лучшего болида «Феррари» за долгие годы». Туррини поделился разбором неудач Скудерии
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram