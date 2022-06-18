Карлос Сайнс о надежности «Феррари»: «Все не так плохо с учетом прогресса в 2022 году»

Пилот «Феррари» призвал не драматизировать проблемы с надежностью.

Сайнс и сошли на , причем для Леклера технический сход стал вторым за последние три гонки.

«Нужно учитывать, что мы начали сезон, нацеливаясь на то, чтобы вновь стать конкурентоспособными, и превзошли свои ожидания. Мы оказались в борьбе за титул – нельзя забывать, что мы первый сезон в такой ситуации.

Команда сделала огромный шаг вперед по мощности мотора, по пониманию регламента. В последнее время мы испытываем некоторые проблемы с надежностью, но, с моей точки зрения, на стадии перестройки команды это нормально – особенно после такого прогресса по части двигателя.

Когда осознаешь, где мы были, какой шаг сделали, все выглядит не так уж плохо. Это просто кочка на нашем пути», – уверяет Сайнс.

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