Серхио Перес: «Мне нравится выступать в Канаде, на конкурентоспособной машине должно быть весело»

Пилот поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«Здорово вернуться в Канаду, мне нравится выступать на этой трассе. Причем теперь у меня есть очень конкурентоспособная машина, так что должно быть весело.

То, что в Баку мы заработали максимально возможное количество очков – это отличный результат для команды, который помог нам продолжить борьбу за оба титула. Для меня результат был несколько разочаровывающим, однако если вы остались разочарованы гонкой, и при этом финишировали на втором месте, установив лучший круг – нельзя сказать, что все прошло очень уж плохо.

Наша машина хорошо работает на трассах городского типа, так что мы уверены в том, что в Канаде способны провести еще один сильный уик-энд и развить успех», – рассказал Перес.

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